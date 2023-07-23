محافظ الإسكندرية: 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل لـ 1353 موظفا بالمحافظة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وواصل مركز الإسكندرية للتدريب ATC تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل فى مجالات مختلفة استهدفت فئات متنوعة من الموظفين، حيث تم تنفيذ 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل خلال الـ6 أشهر الماضية، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل 1353 موظف، وذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

وفي سياق آخر أكد محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول وإظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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