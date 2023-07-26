الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شركات السياحة" تُعلن إطلاق الخط الساخن لتلقى شكاوى نزلاء الفنادق

سياحة
سياحة

أعلنت غرفة شركات السياحة عن إطلاق الخط الساخن 19654، لخدمة السائحين لتلقى الشكاوى والمقترحات، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة و الآثار على إرضاء السائحين والزائرين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية لضمان تقديم أفضل الخدمات السياحية.

وتابعت الغرفة في بيان لها، أن إطلاق الخط الساخن، يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد حلول للمشكلات الطارئة فور حدوثها، حيث يمكن لزائري المقاصد السياحية من المصريين أو الأجانب  التواصل على هذا الرقم اثناء زيارتهم، أو من خلال  البريد الالكترونى التالى: [email protected].

وفي سياق متصل، أشارت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، إلى أنه فور تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن يتم حلها فورًا، موضحة أن الخدمة التليفونية تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأضافت “شلبى” فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة أطلقت عدة منشورات شددت خلالها، على الفنادق ضرورة وضع رقم الخط الساخن فى مكان بارز باستقبال الفندق ليكون ظاهر امام الرواد من السائحين بالاضافة الى تعميمة بكافة المنشات السياحية والاثرية ، كما تم مخاطبة كافة المطارات بتعمية الخط الساخن ليكون فى استقبال السائحين عند وصولهم .

كما انة تم  تفعيل رساله نصية تصل الى الى السائحين بمجرد وصولهم الى المطارات المصرية  تتضمن “أهلا بكم فى مصر”.

غرفة شركات السياحة خدمة السائحين الخدمات السياحية الفنادق المنشآت السياحية والأثرية

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