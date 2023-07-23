الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دوللي شاهين تطرح أغنيتها الجديدة "حوش الدلع" عبر موقع يوتيوب

دوللي شاهين
دوللي شاهين

طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب على صفحتها الخاصة، وتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. »، أغنيتها الجديدة « حوش الدلع».

أغنية دوللي شاهين حوش الدلع

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة أغنية «حوش الدلع» من كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز شريك النجاح في أغنية ننه هو مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أن أحدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بنت وأغنية حبيبتي يا امي وأغنية الملكة QUEEN »، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع يوتيوب. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

يقول مطلع الأغنية :
يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش
بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف
دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش
عاملي فيها متدلع لاء حوش
لسماع أغنية حوش الدلع أضغط علي الرابط التالي
https://youtu.be/XK994dVSpJY

دوللي شاهين حوش الدلع يوتيوب أغنية دوللي شاهين حوش الدلع أغنية دوللي شاهين

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