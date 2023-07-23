الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكي يؤكد تراجع هجوم كييف المضاد: "لا نريد أن نفقد جنودنا"

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تراجع هجوم كييف المضاد إلى خطوط الدفاع القوية التي أعدتها روسيا على الجبهات.

وقال زيلينسكي: "وتيرة هجومنا المضاد أبطأ ولا نريد أن نفقد جنودنا وأسلحتنا بشكل كبير"، بحسب قناة الشرق السعودية.

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأوكراني حاجة بلاده لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، حتى يتسنى هزيمة ما وصفه بـ"الإرهاب الصاروخي الروسي".

وكتب زيلينسكي في تغريدة له عبر تويتر: "أوكرانيا بحاجة إلى درع سماء كامل، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة الإرهاب الصاروخي الروسي".

وأضاف: "لقد أظهرنا بالفعل أنه يمكننا إسقاط حتى الصواريخ الروسية التي تتفاخر بها موسكو، بفضل مساعدة شركائنا وأنظمة الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا".

وتابع: "لقد أنقذ المدافعون عن السماء آلاف الأرواح، لكننا نحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لجميع أراضينا ولجميع مدننا ومجتمعاتنا. يجب ألا يعتاد العالم على الإرهاب الروسي. يجب هزيمة الإرهاب. وهذا ممكن".

 

زيلينسكي أوكرانيا روسيا كييف موسكو

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