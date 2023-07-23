داعية: النبى عليه السلام والصحابة شاهدوا الملائكة يوم بدر

قال الشيخ رمضان عبدالمعز إن الملك لله وهو المستعان وهو من بيده خزائن السماوات والأرض.

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أننا نتعلم من النبي عليه السلام الثقة واليقين في الله في قوله تعالى: "إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا"، مشيرًا إلى أن هذه الآية هي فرق بين أصحاب محمد وأصحاب موسى.

النبي عليه السلام شاهد جبريل في غزوة بدر

وأكد أن النبي عليه السلام شاهد جبريل في غزوة بدر وقال: "الله أكبر جبريل آخذ بعنان فرسه"، مشيرًا إلى أن الصحابة رأوا الملائكة في غزوة بدر، وغير الصحابة كذلك، مستدلَاً بمقولة أبو سفيان الحارث بن عبدالمطلب قبل إسلامة: "لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضًا على خيل بلق بين السماء والأرض، معلمين يقتلون ويأسرون".