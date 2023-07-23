أبرزهم الزمالك.. تعرف على الأندية المعفاة من الدور التمهيدي للكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، الأحد، قائمة الأندية المشاركة في النسخة المقبلة لكأس الكونفدرالية الإفريقية (2023-2024).

وحسبما ذكر «CAF» عبر موقعه الرسمي، فإن 52 ناديًا يمثلون 41 اتحادًا عضوًا في الاتحاد الإفريقي، سيشاركون في الموسم الجديد لكأس الكونفدرالية.

وسيتم إعفاء 12 ناديًا من خوض الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية، وذلك وفقًا للتصنيف الأخير للأندية.

وتأكد إعفاء أندية الزمالك، فيوتشر، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، الإفريقي التونسي، ريفرز يونايتد النيجيري، ديابل نوار الكونغولي، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، على أن يقوم «كاف» بتحديد بقية الأندية المعفاة في وقت لاحق.

وسيشارك 12 اتحادًا وطنيًا بفريقين في الموسم الجديد لكأس الكونفدرالية، وهم: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، أنجولا، السودان، ليبيا، غينيا، تنزانيا، نيجيريا.

وستكون الأندية المشاركة في النسخة الجديدة لكأس الكونفدرالية على النحو التالي:

الجزائر: أوليمبي الشلف، اتحاد العاصمة الجزائري

أنجولا: أكاديميكا بتروليوس دو لوبيتو، ساجرادا إيسبيرانكا

بنين: إيه أس لوتو

بوتسوانا: جابروني يونايتد

بوركينا فاسو: إيتوال فيلانتي دي واجادوجو

بوروندي: إيجل نوار

جزر القمر: بيل لومييه دي دجويزي

الكونغو: ديابل نوار

كوت ديفوار: أكاديمية أمادو ديالو

جيبوتي: أرتا سولار

الكونغو الديمقراطية: سانت إيلوي لوبوبو

مصر: الزمالك، فيوتشر

غينيا الإستوائية: كانو سبورت أكاديمي

إي سواتيني: يانج بافالوز

إثيوبيا: باهير دار سيتي

غانا: دريمز إف سي

غينيا: ميلو إف سي، سوار

كينيا: كاكامينجا هومبويز

ليبيريا: واتانجا إف سي

ليبيا: الهلال، أبو سليم

مدغشقر: إليجكو بلس

مالي: ستاد مالين

موريتانيا: إميسيال دي دوانيس

المغرب: نهضة بركان، الفتح الرباطي

موزمبيق: فيروفيارو دي مابوتو

النيجر: إي أس دوانيس

نيجيريا: بينديل إينشورانس، ريفرز يونايتد

رواندا: رايون سبورت

السنغال: كاسا سبورتس

سيشيل: لا باس

سيراليون: كالون سبورتس

الصومال: هورسيد

جنوب إفريقيا: سيخوخون يونايتد، سوبر سبورت يونايتد

جنوب السودان: المريخ جوبا

السودان: حيدوب النهود، حي العرب

تنزانيا: عزام، سينجيدا بيج ستارز

توجو: أسك كارا

تونس: الإفريقي التونسي، الأوليمبي الباجي

أوغندا: كمبالا سيتي

زامبيا: مايسترو يونايتد

زنزبار: جيه كيه يو