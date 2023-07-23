الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها والهجوم المضاد سيستمر لأشهر

أنتوني بلينكن،
أنتوني بلينكن،

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها من القوات الروسية، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأضاف بلينكن أن الهجوم الأوكراني المضاد صعب وسيستمر لمدة أشهر.

كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أكد أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 56 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت نحو 175 مقذوفًا من عيارات مُختلفة.

وأوضح بيان المكتب على قناته في "تيليجرام" أنَّ مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هى جورلوفكا، ميخايلوفكا، منطقة ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكييفكا، ولوجانسك، وتوفيت امرأة في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، كما أُصيب 3 مدنيين في دونيتسك، ماكييفكا، بجروح متفاوتة الخطورة.

وزير الخارجية الامريكي الهجوم الاوكراني المضاد روسيا أوكرانيا بلينكين أنتوني بلينكن

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