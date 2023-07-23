بسبب "كهربا".. اتحاد الكرة يرفض فتح مظروف عقوبة دونجا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن مجلس الجبلاية رفض فتح مظروف لجنة الانضباط الخاص بعقوبة محمود دونجا لاعب الزمالك؛ حتى لا يتسبب هذا الأمر في مشكلة بين الاتحاد والزمالك في ظل عدم تنفيذ أي إيقاف على لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم (كهربا) رغم إيقافه 12 مباراة من قبل، بعد قرار لجنة التظلمات بالانتظار فى الدعوى المرفوعة من جانب الأهلي أمام محكمة القضاء الإداري؛ لعدم قانونية تشكيل اللجنة.

قال المصدر إنه حال إعلان عقوبة دونجا لن يحق للزمالك التظلم على العقوبة؛ لأن الإيقاف أقل من 7 مباريات ووفقا للائحة لجنة الانضباط لا يحق التظلم على أي عقوبة أقل من 7 مباريات ويحق التظلم، فقط، للإيقاف 7 مباريات أو أكثر.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن المجلس فضّل عدم فتح المظروف؛ لعدم تطبيق العقوبة على دونجا في الوقت الحالى والاتجاه الأقرب هو عدم توقيع أى عقوبة على اللاعب، خاصة أن لجنة الانضابط قررت توقيع عقوبة على لاعب الزمالك دون تقديم أى شكوى ضده، فضلاً عن أن الاتحاد فوجئ بالعقوبة الموقعة على اللاعب من خلال وسائل الإعلام قبل إرسالها رسميًا من لجنة الانضباط.