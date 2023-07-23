الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب "كهربا".. اتحاد الكرة يرفض فتح مظروف عقوبة دونجا

دونجا
دونجا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن مجلس الجبلاية رفض فتح مظروف لجنة الانضباط الخاص بعقوبة محمود دونجا لاعب الزمالك؛ حتى لا يتسبب هذا الأمر في مشكلة بين الاتحاد والزمالك في ظل عدم تنفيذ أي إيقاف على لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم (كهربا) رغم إيقافه 12 مباراة من قبل، بعد قرار لجنة التظلمات بالانتظار فى الدعوى المرفوعة من جانب الأهلي أمام محكمة القضاء الإداري؛ لعدم قانونية تشكيل اللجنة.

قال المصدر إنه حال إعلان عقوبة دونجا لن يحق للزمالك التظلم على العقوبة؛ لأن الإيقاف أقل من 7 مباريات ووفقا للائحة لجنة الانضباط لا يحق التظلم على أي عقوبة أقل من 7 مباريات ويحق التظلم، فقط، للإيقاف 7 مباريات أو أكثر.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن المجلس فضّل عدم فتح المظروف؛ لعدم تطبيق العقوبة على دونجا في الوقت الحالى والاتجاه الأقرب هو عدم توقيع أى عقوبة على اللاعب، خاصة أن لجنة الانضابط قررت توقيع عقوبة على لاعب الزمالك دون تقديم أى شكوى ضده، فضلاً عن أن الاتحاد فوجئ بالعقوبة الموقعة على اللاعب من خلال وسائل الإعلام قبل إرسالها رسميًا من لجنة الانضباط.

اتحاد الكرة لجنة الانضباط محمود دونجا محكمة القضاء الإداري التظلمات الزمالك

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظات مصر

شقت بطنها.. كواليس 15 دقيقة فقدت فيها قمر روحها على يد زوجة أبيها

بسبب "كهربا".. اتحاد الكرة يرفض فتح مظروف عقوبة دونجا

هانى العتال: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة يوليو كشفت التحديات

العثور على جثة مجهولة الهوية وسط زراعات الأرز فى طنطا

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش