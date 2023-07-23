الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "يونيو 2013.. ونظرة على مصر" في ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافي
ملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان "يوليو 52 ويونيو 2013.. ونظرة على مصر" فى السابعة والنصف من مساء غدٍ الاثنين، بمركز الهناجر للفنون برئاسة شادى سرور.

يستضيف الملتقى د.عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة حلوان، والدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة ومستشار الجامعة للأنشطة الثقافية والطلابية بالجامعة، الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، والدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.

تدير الملتقى الناقدة الأدبية د.ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة كنوز بقيادة الفنان "محمود درويش".

التاريخ الحديث والمعاصر الإنتاج الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني العروض الفنية قطاع شئون الإنتاج الثقافى متحف رموز الفن مركز الهناجر للفنون

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