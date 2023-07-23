الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هانى العتال: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة يوليو كشفت التحديات

هاني العتال
هاني العتال

أشاد هاني العتال، أمين الإعلام بحزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو المجيدة، وما تضمنته من رسائل إيجابية هامة كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته كشف عن أهمية هذه الثورة الخالدة في تخليص مصر من التبعية والاستعمار والانطلاق نحو بناء الجمهورية الأولى، وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.

وقال العتال: الرئيس في كلمته حرص أيضًا على إرجاع الفضل لأهله في الثورة، حينما أشار إلى دور رؤساء مصر السابقين جمال عبدالناصر ومحمد نجيب ومحمد أنور السادات، وإشارته إلى جهودهم المخلصة في خدمة تراب هذا الوطن.

وأكد أمين الإعلام بحزب حماة الوطن أن ما تشهده مصر هذه الأيام من الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والتوسع في المشروعات القومية الكبرى، استكمال لمسيرة ثورة يوليو المجيدة، مشيرًا إلى أن هناك نجاحات كبيرة تحققت على أرض مصر في الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأبدى هاني العتال توافقه مع ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم، بأن الإنجازات والتطور الاقتصادي أصبحا ضرورة حتمية من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء والوصول بمصر إلى مكانتها الطبيعية بين دول العالم.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة مسجلة، اليوم الأحد، للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بعد 70 عامًا على تأسيس الجمهورية الأولى ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر- كان لزامًا أن تفكر الدولة بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي للمسيرة الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

23 يوليو المجيدة الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الكبرى جمال عبد الناصر حماة الوطن مصر

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظات مصر

شقت بطنها.. كواليس 15 دقيقة فقدت فيها قمر روحها على يد زوجة أبيها

بسبب "كهربا".. اتحاد الكرة يرفض فتح مظروف عقوبة دونجا

هانى العتال: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة يوليو كشفت التحديات

العثور على جثة مجهولة الهوية وسط زراعات الأرز فى طنطا

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش