هانى العتال: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة يوليو كشفت التحديات

أشاد هاني العتال، أمين الإعلام بحزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو المجيدة، وما تضمنته من رسائل إيجابية هامة كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته كشف عن أهمية هذه الثورة الخالدة في تخليص مصر من التبعية والاستعمار والانطلاق نحو بناء الجمهورية الأولى، وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.

وقال العتال: الرئيس في كلمته حرص أيضًا على إرجاع الفضل لأهله في الثورة، حينما أشار إلى دور رؤساء مصر السابقين جمال عبدالناصر ومحمد نجيب ومحمد أنور السادات، وإشارته إلى جهودهم المخلصة في خدمة تراب هذا الوطن.

وأكد أمين الإعلام بحزب حماة الوطن أن ما تشهده مصر هذه الأيام من الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والتوسع في المشروعات القومية الكبرى، استكمال لمسيرة ثورة يوليو المجيدة، مشيرًا إلى أن هناك نجاحات كبيرة تحققت على أرض مصر في الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأبدى هاني العتال توافقه مع ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم، بأن الإنجازات والتطور الاقتصادي أصبحا ضرورة حتمية من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء والوصول بمصر إلى مكانتها الطبيعية بين دول العالم.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة مسجلة، اليوم الأحد، للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بعد 70 عامًا على تأسيس الجمهورية الأولى ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر- كان لزامًا أن تفكر الدولة بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي للمسيرة الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.