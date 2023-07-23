الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: ثورة 23 يوليو مهّدت الطريق للدولة الحديثة وغيّرت وجه الحياة في مصر

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت

هنأت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل راسخة في وجدان الشعب المصري، مؤكدة أنها من أعظم الثورات التي مرّت على تاريخ مصر، ومناسبة عظيمة تمثل تاريخًا جديدًا من العزة والشرف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو قامت على مبادئ الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية والمساواة، وحافظت على مقدرات وطننا الحبيب، كما أنها مهدت الطريق للدولة المصرية الحديثة القائمة على المبادئ الوطنية، والرافضة لكل أشكال الاستعمار.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "ثورة 23 يوليو 1952 غيرت وجه الحياة في مصر، وقضت على الظلم والاستبداد"، مشيدة بالدور الوطني العظيم الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في تلك الثورة التاريخية الراسخة في وجدان المصريين. 

الانتاج الحربى الدكتورة ندى ألفى ثابت العدالة الإجتماعية الفريق أول محمد زكى القوات المسلحة ثورة 23 يوليو المجيدة لرئيس عبدالفتاح السيسي

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