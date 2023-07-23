برلمانية: ثورة 23 يوليو مهّدت الطريق للدولة الحديثة وغيّرت وجه الحياة في مصر

هنأت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل راسخة في وجدان الشعب المصري، مؤكدة أنها من أعظم الثورات التي مرّت على تاريخ مصر، ومناسبة عظيمة تمثل تاريخًا جديدًا من العزة والشرف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو قامت على مبادئ الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية والمساواة، وحافظت على مقدرات وطننا الحبيب، كما أنها مهدت الطريق للدولة المصرية الحديثة القائمة على المبادئ الوطنية، والرافضة لكل أشكال الاستعمار.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "ثورة 23 يوليو 1952 غيرت وجه الحياة في مصر، وقضت على الظلم والاستبداد"، مشيدة بالدور الوطني العظيم الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في تلك الثورة التاريخية الراسخة في وجدان المصريين.