الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان: إزالة 4 حالات تعدٍ بنصر النوبة وتكثيف أعمال النظافة بأبو سمبل

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الوحدات المحلية المتواصلة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ21، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة. 

وشدد محافظ أسوان، على أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة. 

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين، بتنظيم حملة مكبرة استهدفت الإزالة الفورية لـ 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة  1130 م2، وذلك بالمجالس القروية بخريت والدكة، وهي عبارة عن أسوار بارتفاعات تتراوح ما بين متر إلى 3 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكثيف أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع الداخلية بمختلف أنحاء المدينة، مع ري وزراعة الأشجار وجرد الأتربة ورش الشوارع بالمدينة. 

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى، بالتنسيق مع حزب الشعب الجمهوري، بتنظيم قافلة طبية للمواطنين في تخصصات "الرمد والباطنة والجلدية والعظام والأطفال والأنف والأذن والحنجرة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة على الوجه الأكمل. 

إزالة 4 حالات تعدي أراضي املاك الدولة اعمال النظافة العامة الإشغالات الخدمات الصحية والعلاجية المجتمع المدنى تقديم الخدمات الصحية أسوان

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