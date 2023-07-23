بعد الإعلان عن عرض أول فيلم لباربي.. كل ما تريد معرفته عن الدمية

بعد أكثر من 40 فيلمًا من أفلام الرسوم المتحركة، من المقرر أن يُعرض أول فيلم مباشر من باربي على الشاشات الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

خلفت دمية باربي الإثارة وهي شهادة على الشعبية المستمرة للدمية بعد 64 عامًا من إطلاقها من قبل صانع الألعاب ماتيل، بعد العديد من التطورات الجسدية وأكثر من 200 وظيفة في سيرتها الذاتية لا تزال باربي واحدة من أكثر الدمى مبيعًا في التاريخ.

في العام الماضي وحده حققت الدمى مبيعات بقيمة 1.49 مليار دولار وفقًا لشركة البيانات Statista.

يتم الاحتفال بعيد ميلاد باربي في 9 مارس وهو اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة في معرض الألعاب الدولي الأمريكي في مدينة نيويورك عام 1959، كانت أول باربي ترتدي بدلة سباحة بطبعة حمار وحشي مع ذيل حصان من أعلى العقدة وكان لها زوج من النظارات الشمسية كإكسسوار.

باربي المشاهير

في عام 1967 أطلقت شركة Mattel أول باربي لها على غرار أحد المشاهير، كانت عارضة الأزياء والممثلة البريطانية تويجي أول من تحول إلى باربي.

تحول المشاهير في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين إلى باربي من جينيفر لوبيز وشوندا ريمس إلى الملكة إليزابيث الثانية وزندايا وبيونسيه وحتى إلتون جون.

أول باربي ترتدي حجاب

تم إطلاق دمية على غرار المبارزة الأمريكية ابتهاج محمد في عام 2018 كجزء من خط باربي شيرو لتكريم النساء اللواتي يكسرن الحدود، كانت محمد أول أميركية تتنافس في الألعاب الأولمبية وهي ترتدي الحجاب وفازت بالميدالية البرونزية في المبارزة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

قالت الأمريكية ابتهاج في عام 2017: "لقد مررت بلحظات عديدة بصفتي رياضي لم أشعر فيها بالاندماج، حيث كنت في كثير من الأحيان في أماكن كان يوجد فيها نقص في التمثيل".



أصدرت شركة Mattel مجموعتها الأكثر تنوعًا من باربي حتى الآن في عام 2019، بما في ذلك دميتان جديدتان معاقتان إحداهما ذات ساق صناعية والأخرى باربي سوداء على كرسي متحرك.

وقالت ماتيل في بيان: "بصفتنا علامة تجارية، يمكننا رفع مستوى المحادثة حول الإعاقات الجسدية من خلال تضمينها في خط أزياء الدمى الخاص بنا لإبراز وجهة نظر متعددة الأبعاد للجمال والموضة".