الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤرخ فنى: فيلم "رد قلبى" درة أعمال ثورة يوليو (فيديو)

ثورة يوليو
ثورة يوليو

قال المؤرخ الفني محمد شوقي إن الفن توثيق للواقع والتاريخ من خلال السينما، حيث إننا شاهدنا أفلامًا تعد وثيقة تاريخية شاهدة على الأحداث التي مر بها الوطن وعلى رأسها ثورة يوليو، إذ إنه هناك أفلام واكبت الحدث مباشرة وقدمته كما هو بكل ما حمله في طياته من مشاعر وأحاسيس مختلفة للشعب المصري.

 

وأضاف شوقي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك أعمالًا فنية كانت تقدم كبدايات للثورة مثل فيلم "عفريت عم عبده"، من خلال المشهد الذي قدمه الفنان القدير السيد بدير، وفيلم "الله معنا" الذي كان يتحدث عما قبل ثورة يوليو ولماذا قامت الثورة.

 

وتابع: لا نشعر كمواطنين باحتفالات ثورة يوليو إلا من خلال فيلم "رد قلبي" قصة الأديب الكبير يوسف السباعي، خاصة أنه درة أعمال ثورة يوليو، مشيرًا إلى أن هذا الفليم يشهد الأحداث التي مرت بها البلاد ما قبل وبعد الثورة.

 

السينما المصرية بعد ثورة يوليو تغيرت تغيرًا جذريًا

 

وأكد المؤرخ الفني أن السينما المصرية بعد ثورة يوليو تغيرت تغيرًا جذريًا، حيث شملت الأفلام كل أنواعها بما فيها الأفلام العاطفية والكوميدية والاجتماعية، لافتًا إلى أن كل الأفلام أصبح لها خط درامي مشترك يتناول ثورة 23 يوليو، فعلى سبيل المثال فيلم "في بيتنا رجل".

مؤرخ فني وثيقة تاريخية الأحداث التي مر بها الوطن الوطن الاحداث وثيقة أفلام

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