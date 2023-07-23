يحوم الغموض حول مستقبل النجم الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم أولمبيك ليون، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل موسى ديمبيلي عن صفوف أولمبيك ليون في الصيف الحالي، في ظل اهتمام بعض الأندية للحصول على خدماته.

موسى ديمبيلى يقترب من الانضمام إلى الاتفاق السعودى

ووفقًا لما ذكرته شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، فإن موسى ديمبيلي يقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد 2023-2024.

وأفادت الشبكة القطرية بأن موسى ديمبيلي أصبح في المراحل الأخيرة من المفاوضات، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الاتفاق السعودي، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وانتهى عقد المهاجم الفرنسي، صاحب الـ27 عامًا، برفقة ليون في الأول من شهر يوليو 2023 الجاري.

وشارك موسى ديمبيلي في 28 مباراة مع ليون الفرنسي في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر.

كان فريق الاتفاق قد تعاقد مع الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، لتولي مسئولية تدريب الفريق السعودي في الموسم الجديد 2023-2024.