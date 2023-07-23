رياضة وفن.. مهرجان العلمين يعيد اكتشاف النجوم بصورة مختلفة

على أرض العلمين الجديدة، تعيش مصر احتفالات غير مسبوقة شاهدة على حركة التنمية التي بدأ الدولة في العمل عليها خلال وقت قصير ونجحت في أن تصل بالمدينة إلى مصاف المدن السياحية العالمية.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يشير في تقرير له إلى الخدمات العمرانية الهائلة التي قدمتها الدولة على أرض هذه المدينة، التي كانت مهجورة في فترة من الزمن، واعتقد البعض أنها ستظل كذلك للأبد.

طفرة في مجال المشروعات العمرانية:

العلمين الجديدة تشهد للمرة الأولى مشروعات أقل ما يقال عنها أنها عملاقة، ويسهل مقارنتها بالمدن السياحية في العواصم الكبرى من العالم والأرقام هي أكبر مثال يمكن أن يوضح ذلك.

فهذه الطفرة العمرانية التي لا يستطيع أن ينكرها أحد في العالم، أصبحت قائمة على الشكل التي هي عليه الآن خلال

6 سنوات فقط من بدء إنشائها، وهذا بحسب ما ذكر مركز مجلس الوزاء، أمر من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في العمران.

طفرة عمرانية في العلمين الجديدة

القدرة على جذب الاستثمار:

فيما يخص الاستثمار فالحال الذي آلت إليه المدينة من تقدم، يمكن من خلاله جذب أكبر الشركات العالمية لفتح مقار لها على أرض العلمين الجديدة، وبهذه الطريقة يمكن القول أن المدينة المصرية أصبحت نقطة التقاء للاستثمارات المختلفة، القادمة من جميع دول العالم، وهي كذلك ملتقى للثقافات والأنشطة السياحية والصناعية.

تامر حسني: "أحسن حفلة عملتها في حياتي على أرض العلمين"

تامر حسني من الفنانين الذين لهم ثقل ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على مستوى الوطن العربي بشكل عام، لذلك لم يكن غريبًا اختياره ليكون أول فنان يقدم حفلة غنائية على أرض العلمين الجديدة في مهرجانها الأول.

خرج تامر حسني على الجمهور في صورة غير تلك التي اعتادوا عليه بها، بل ولم يقم بها مطرب مصري من قبل، حيث استغل النجاح الذي حققته شخصية تاج في السينما وقرر إن يعيد التجربة مرة أخرى وفي هذا الحافل.

عن طريق نزوله إلى المسرح بعدما ظهر محلقًا في السماء على مسافة بعيدة.

الحفل الملئ بالجمهور والمعجبين ومحبي الفنان تامر حسني، ظهر في شكل لائق وتنظيم غير مسبوق، رغم الأعداد الهائلة التي حضرت الحفل.

يقول تامر حسني، إنها المرة الأولى التي يتم تنظيم حفل له بهذه الدقة ويخرج للجمهور في أبهى صورة ممكن، وعلل السبب وراء ذلك وهو إدقان كافة العاملين سواء في الحفل، أو المهرجان بشكل عام، ورغبة الجميل في أن تظهر كافة التفاصيل في أفضل صورة لها، وهو ما حدث بالفعل.

كما أظهر الحفل حضور التيك توكر والبلوجر الألماني نويل ربنسون، الذي جاء إلى مصر منذ فترة قصيرة، وتفاجئ الجمهور بحضوره حفل تامر حسني ورقصه معه على المسرح.

عودة نجوم الكرة:

عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ملك الدقيقة التسعين، عاد لأرض الملعب مرة أخرى من خلال دورات كرة القدم التي ينظمها مهرجان العلمين الجديد، وليس هو وحده، إنما معه كوكبة كبيرة من نجوم الكرة المعتزلين والذين اشتاق الجمهور لرؤيتهم مرة آخرى.

وأعرب متعب عن سعادته بعودة للملاعب مرة أخرى بعد اعتزاله وهو في الـ35، كما أنه رأى الفرحة والبهجة في عيون جميع الحاضرين.

العلمين الجديدة أيقونة الجيل الرابع:

الأرقام تشير إلى أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من غير شك إلى أحد أيقونات الجيل الرابع، فهي من المدن التي تستوعب أكثر من مليوني مواطن.

ومن المنتظر أن يرتفع حجم الاستثمارات بها ليصل إلى 185 مليار جنيه، خلال السنوات القليلة القادمة، إضافة إلى فرص العمل التي أنقذت عدد كبير من الشباب من الوقوع في فخ البطالة بتوفير 40 ألف فرصة عمل جميعهم من المصريين.

التطهير من الألغام:

خمسة وتسعون ألف فدانًا كانت جميعها مليئة بالألغام، قضت مصر عليها جميعًا بداية من بالساحل الشمالي الغربي، وقبل تشييد المدينة.