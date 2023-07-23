الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء فى الشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان ومفتشي الإدارة، حملة تموينية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وأسفرت الحملة عن ضبط 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5% بحوالي طن ونصف محملة على عربة لبيعها في السوق السوداء، بغرض التربح وجرى نقل الدقيق إلى سيارة الحملة، وتحرير محضر جنح ضد مجهول بالواقعة، بعد تسليم الدقيق إلى مستودع دقيق فاقوس.

اشتراطات إدارة تموين إجراءات القانونية الانشطة التجارية ممدوح غراب محافظ الشرقية نطاق

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