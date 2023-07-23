الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ثورة 23 يوليو 1952.. كفاح من أجل الحرية (فيديو)

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا تحت عنوان "ثورة 23 يوليو 1952.. أحد الأحداث الفارقة في تاريخ مصر".

 

وأوضح التقرير أن ثورة 23 يويلو كانت كفاحًا من أجل الحرية، وطريقًا لأول جمهورية في تاريخ مصر بهدف امتلاك الإرادة، ربما يكون ذلك أقرب وصفًا لثورة المصريين في 23 يوليو 1952، تلك الثورة التي تقف شاهدة على قوة وعزيمة شعب مصر وإصراره على استقلال قراره الوطني.

 

ذكريات تبقى عالقة في الأذهان

 

الذكرى الـ 71 لثورة يوليو تمر حاملة بين طياتها أحداثًا وذكريات تبقى عالقة في الأذهان، لتزهو بها الشعوب، وتستلهم من ماضيها عبرة للحاضر وأملًا للمستقبل، وتستمد منها العزم والإصرار لتحقيق تطلعاتها.

 

وبرهنت الأيام على نبل الأهداف التي قامت ثورة يوليو من أجلها، والتي استلهمتها من نبض جماهير الشعب المصري، ولعل أبرز تلك الأهداف كان انتهاء النظام الملكي في مصر عقب الحرب العالمية الثانية عام 1945، وحرب فلسطين عام 1948، والتي جعلت الشعب المصري يدرك أن التغيير يجب أن يبدأ من القاهرة.

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