الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لدغت سائحة".. سمكة سامة تثير الذعر بالبحر الأحمر (فيديو)

سمكة الصخرة
سمكة الصخرة

لدغت سمكة سامة، إحدى السيدات في شاطئ رأس غارب بالبحر الأحمر، خلال سباحتها في المياه، وبعد خروجها من المياه شعرت بوخزات شديدة في جسدها، وألم شديد نقلت على أثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فور وصول السيدة إلى المستشفى أخبرها الأطباء أن جسدها يعاني من سم شديد التأثير في جسدها، وبعد أن أدلت بمواصفات السمكة، أخبروها أنها تدعى سمكة الصخرة، وهي من الأسماك السامة، وتنقل سمها للإنسان من خلال اللدغ، وأنها تتخفى بين الصخور لتمويه وجودها.

المعروف عن هذا النوع من الأسماك أنه ذات أشواك حادة وسامة، وأنها من الممكن أن تقتل الضحية في ساعات قليلة إن لم يحصل على العلاج اللازم بشكل عاجل وفوري، خاصًة وأن السم يؤثر على  القلب والجهاز العصبي.

تؤدي نغزات سمكة الصخرة إلى تخدير العضو المصاب بشكل مؤقت، ويتبعه ارتفاع في درجة الحرارة وغثيان حاد، لذلك يجب على أي شخص يتعرض للوخز منها أن يتوجه للمستشفى.
 

 

ارتفاع في درجة الحرارة الأسماك السامة العلاج اللازم بين الصخور شاطئ رأس غارب من خلال لتلقي العلاج

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