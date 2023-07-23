الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس السيسى وتميم
الرئيس السيسى وتميم بن حمد

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وتحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة من قادة ورؤساء الدول بمناسبة ذكرى الثورة.

وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

قطر السيسي عبد الفتاح السيسي مصر ثورة 23 يوليو تميم بن حمد

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