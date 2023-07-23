تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و، 410 شاحنات و74 سيارة ، بالإضافة إلى وصول وسفر 1122 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع و268 شاحنة و31 سيارة ؛ فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع ، و142 شاحنة 43 سيارة .

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة NEW Liberty بينما غادرته السفينتان " القاهرة وأمل" فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 128 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينة سينا.