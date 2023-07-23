الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و، 410 شاحنات و74 سيارة ، بالإضافة إلى وصول وسفر 1122 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع و268 شاحنة و31 سيارة ؛ فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع ، و142 شاحنة 43 سيارة .

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة NEW Liberty بينما غادرته السفينتان " القاهرة وأمل" فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 128 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينة سينا.

أرصفة موانئ بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ بموانئ البحر الأحمر حركة الواردات جمالي عدد السفن المتواجدة على هيئة موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

طلاب "حقوق الإسكندرية" يطالبون بحل أزمة نتيجة نهاية العام: "مستقبلنا ضاع"

"كان مِعدى بالصدفة".. الموت يختار الضحية الثالثة لانفجار شقة الوراق

السياحة: نستهدف 15 مليون سائح هذا العام.. والعلمين الجديدة "ريفيرا مصر"

"واقعة مأساوية".. عامل يهتك عرض طفلة معاقة ذهنيًا بالقليوبية

حقيقة إحالة زوج بوسى للمحاكمة فى سرقة شيكات بـ8 ملايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش