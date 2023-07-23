"إكسترا نيوز" ترصد جهود مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد جهود مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية.

جهود مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية:

ارتفعت نسبة صادرات السلع التكنولوجية 460% من 2016 إلى 2021.

زيادة 116.6% بالصادرات الإلكترونية والكهربائية من 2016 إلى 2021.

تراجع واردات الهاتف المحمول إلى 342 مليون دولار في 2022.

مصر قطعت شوطًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي للأجهزة الكهربائية.

التصنيع داخل مصر بمكون محلي لا يقل عن 40% للأجهزة الكهربائية.

صناعة المحمول استفادت من توصيات المؤتمر الاقتصادي.

جذب شركات عالمية بمركز تصميم الإلكترونيات بالعاصمة الإدارية.

إعفاء الشركات المصنعة الهواتف المحمولة من رسم تنمية الموارد.