تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى وتحذيراته من لاعبى بيراميدز

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة بيراميدز، أكد خلالها غضبه الشديد من التعادل مع فريق حرس الحدود الذى هبط رسميًا لدورى المحترفين الذى ستقام نسخته الأولى الموسم المقبل.

وشدد كولر على أن المستوى الفني فى مباراة الحدود لم يكن مقنعًا رغم الاحتفال بتسلم درع الدورى، وشهد استمرار إهدار فرص بالجملة، والتي تحدثنا فيها بجانب تكرار الأخطاء المتكررة في الخط الخلفي وعدم الترابط بين المدافعين وحراسة المرمى.

وطالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة غلق ملف الاحتفالات بالدوري، وأن مباراة بيراميدز بطولة خاصة مع الوصيف، والذي يرغب في تعويض خسائره الثلاثة معنا هذا الموسم.

وأكد كولر على أهمية المباراة من أجل إنهاء الموسم محافظًا على سجل الفريق خاليًا من الهزائم حتى تكتمل فرحة حصد البطولة.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة بيراميدز فى الدورى المصرى

محمد الشناوي في حراسة المرمي

علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح فى الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية ومحمد أفشة فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

والتقى الأهلى وبيراميدز 3 مرات خلال الموسم الجاري، وتمكن المارد الأحمر من الفوز فيها، حيث فاز في مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة، وفي نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف، وفي السوبر المصري بهدف دون رد.