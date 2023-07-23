الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية يعتمد على أساليب تكنولوجية حديثة

زراعة
زراعة

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية تتبنى منهج الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة، حيث يعتمد على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة عالية الجودة والإنتاجية لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأضاف التقرير أن المشروع يعد من أهم المشروعات القومية التى أثرت بشكل مباشر على توفير الغذاء للمصريين، فضلًا عن تحقيق الأمن الغذائى فى ظل تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ، حيث أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما أعطى  إشارة البدء واستخدام أساليب الزراعة الحديثة أثناء افتتاحه المشروع بقاعدة محمد نجيب، حيث يشمل المشروع مناطق: الحمام بمطروح، العاشر من رمضان، أبو سلطان بالإسماعيلية، غرب غرب المنيا،  المغرة، المراشدة، قرية الأمل بالقنطرة شرق.

يأتي هذا المشروع  في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات ، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

كما أن للمشروع انعكس على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات.

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