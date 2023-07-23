إقبال كبير على حجز تذاكر حفلات مهرجان العلمين الجديدة على موقع "تذكرتى"

شهدت الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من جمهور مهرجان العلمين الجديدة على حجز تذاكر الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل تامر حسني يوم الجمعة الماضي في افتتاح الحفلات الفنية للمهرجان.

اقتراب نفاد تذاكر أحمد سعد وراغب ونانسي

وشهد موقع تذكرتي على مدار الأيام الماضية حجز أغلب تذاكر حفل النجم أحمد سعد بكل الفئات، والتي تراوحت بين 6500 جنيه لأعلى تذكرة ضمن تذاكر الطاولات الخاصة إلى 250 جنيهًا لأقل تذكرة، حيث حرصت إدارة المهرجان على إتاحة التذاكر لكل فئات الجمهور وكذلك أيضًا حفل النجم راغب علامة ونانسي عجرم يوم الجمعة المقبل في واحد من أضخم حفلات الموسم.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على صفحة موقع تذكرتي من أجل السؤال عن موعد الحفلات الأخرى مع اقتراب نفاد الحفلات المعلنة، ومن المقرر طرح باقي تذاكر الحفلات خلال الأيام المقبلة وبشكل متتابع، ومن المقرر أن تطرح حفلات كل من النجمة اللبنانية إليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت، وفي وقت تالي تطرح تذاكر النجمة أنغام والكينج محمد منير وفريق كايرو كي والنجم مدحت صالح.

وقال النجم تامر حسني إنه تشرف باختياره من أجل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة، في الحدث الترفيهي الضخم الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة.

وحقق حفل النجم تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة، مساء الجمعة الماضي، نجاحًا مبهرًا منقطع النظير، وسط حضور جماهيرى كبير، وإشادات واسعة من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى بمستوى التنظيم العالى.