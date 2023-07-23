الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: ثورة 23 يوليو أرست مبادئ العدالة الاجتماعية واستردت الحرية والاستقلال

النائب كريم السادات
النائب كريم السادات

هنأ النائب كريم السادات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في وجدان كل الأجيال، حيث ظهرت  فيها من تضحيات كثيرة لأبناء الوطن من الشعب والجيش من أجل الدفاع عن الحرية واسترداد الكرامة.

وأضاف السادات، في بيانٍ له، أن  ثورة يوليو أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، ونجحت في تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تغييرًا جذريًا، كما أنها قضت على الاحتلال البريطاني واستردت الحرية والاستقلال، موضحًا أن الثورة أصبحت من أعظم الثورات التي مرت على تاريخ مصر الحديث بل في تاريخ العالم أجمع، حيث إنها غيرت مجرى التاريخ ونقلت البلاد من نظام الملكية إلى الجمهورية حيث الديمقراطية السليمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 23 يوليو سطرت بأحرف من نور البطولات التي قام بها الضباط الأحرار  من أجل الوطن، حيث رفضوا أن تعيش الدولة المصرية في عبودية واحتلال، وحاربوا من أجل أن يعيش هذا الوطن الغالي في عزة واستقلال.

وأكد السادات، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، حملت العديد من الرسائل، مشيدًا بتوجيه الرئيس التحية لرؤساء مصر السابقين، وفي مقدمتهم الزعيم جمال عبدالناصر قائد ثورة 23 يوليو، والرئيس الأسبق محمد نجيب، لتحمله المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، والرئيس البطل محمد أنور السادات، بعدما أدى الأمانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنًا لكرامة مصر ومستقبلها.

23 يوليو الاجتماعية والاقتصادية الاحتلال البريطانى الجمهورية الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم جمال عبد الناصر

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