الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة إحالة زوج بوسى للمحاكمة فى سرقة شيكات بـ8 ملايين

زوج بوسي
زوج بوسي

نفى مصدر بنيابة المقطم والخليفة الجزئية إحالة هشام ربيع، زوج المطربة بوسي، إلى المحاكمة؛ في اتهامه بالتحريض على سرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها المنتج الفني «فطين».

وتابع المصدر أن النيابة انتهت بالفعل من التحقيقات واستلام تحريات المباحث حول الواقعة، مع العلم أن جلسة التجديد يوم 2 أغسطس المقبل.

وتقدم المحامي أحمد يوسف، وكيلًا عن وليد عاشور وشهرته "فطين" طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023 يفيد بتضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة زوج الفنانة بوسي، لتحريضه متهمين آخرين، هم كل من رمضان قطب محمد وشهرته «كفتة الفوال»، 50 سنة، عاطل، و"هلالي"، و"ميدو"، على استيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبلغ 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان، وشهرتها «بوسي»، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه في أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين" بالبنك الأهلي فرع «إيزي سبورت» الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية المحاكمة بوسى زوج المطربة هشام ربيع إحالة المنتج الفني فطين

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حقيقة إحالة زوج بوسى للمحاكمة فى سرقة شيكات بـ8 ملايين

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