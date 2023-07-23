اعترافات مسجلى خطر سرقا شقة بالمعادى: "عملنا نسخة للمفتاح وسرقنا الخزينة"

استمعت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال متهمين بسرقة شقة مواطن والاستيلاء على أموال خزينته، الذين أكدوا أن المتهم مسافر خارج البلاد منذ شهور، وهذا ما دفعهم لسرقة أمواله.

واعترف المتهمان بأنهما استغلا طبيعة عملهما وعلمهما بوجود مبالغ مالية وخلو الشقة من السكان، كما أنه معه أسرته بالخارج، فتمكنوا من استخراج نسخة مفتاح للشقة ودخلوها للسرقة وتمكنوا من فتح الخزنة وسرقة الأموال المصرية والعملات الأجنبية أيضًا.

كان تبلغ لقسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص، يفيد اكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات أجنبية من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلين خطر، يعملان طرف المُبلغ، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

كما تبين قيام سيدتين، تحملان جنسية إحدى الدول، تعملان طرف المجنى عليه بسابقة سرقة مبالغ مالية من المجنى عليه، أمكن ضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وإنفاق الباقى على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.