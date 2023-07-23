الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواعيد وأماكن مبادرة "100 يوم صحة" في السويس

100 يوم صحة
100 يوم صحة

تواصل مديرية صحة السويس، تقديم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" المواطنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت مدير مديرية الصحة بمحافظة السويس، إن المبادرة تغطي جميع أرجاء محافظة السويس، حتى تصل خدماتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة ودعم  اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

وتنشر "الدستور" مواعيد وأماكن تواجد الفرق الطبية التي تقدم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" وهي على النحو التالي:

تتواجد الفرق الطبية غدًا الاثنين 24 يوليو بشركة النصر للأسمدة: من الساعة 9 صباحًا الي الساعة الثانية ظهرًا.

وتقدم الفرق الطبية خدماتها بعد غد الثلاثاء 25 يوليو بجمعية العوامر بحري وشركة النصر للأسمدة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

بينما يشهد يوم الأربعاء 26 يوليو تواجد فرق مبادرة 100 يوم صحة بمدرسة الخليلية بجوار سوق الانصاري ومستشفى السراج المنير من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وتتواجد الفرق يوم الخميس 27 يوليو بمسجد الرحمة الكبير بمنطقة الهيشة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

بينما تقدم الفرق خدمات المبادرة يوم الجمعة 28 يوليو بشاطئ السماد من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

بالإضافة إلى تواجد الفرق والقوافل المتنقلة بالكورنيش الجديد طوال أيام الأسبوع من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتؤكد الدكتورة أمل رشدي، وكيلة وزارة الصحة بالسويس بأن الهدف من مبادرة "100 يوم صحة" هو العمل على تعزيز اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات الصحية للمواطنين، من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة.

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مصر السويس الصحة مبادرة 100 يوم صحة

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