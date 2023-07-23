"بناء الإنسان مع آي القرآن" وإصدارت جديدة يقدمها الأزهر لجمهور معرض كتاب الإسكندرية

يُقدّم جناح الأزهر الشريف بمعرِض مكتبة الإسكندرية الدوليّ للكتاب في دورتة الحالية؛ مجموعة من المؤلفات القيمة حول القرآن الكريم وتفسيره، بأقلام عدد من كبار علماء الأزهر الشريف، تُعرض في عدة أركان من الجناح، منها ركن هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الترجمة.

وتتناول هذه الكتب عددًا من الدراسات حول القرآن الكريم، كونه معجزة خالدة، اهتمت ببناء الإنسان عقائديًا وروحيًا وعلميًا ومعرفيًا، كما اعتنى ببناء الإنسان الأخلاقي والسلوكي والبدني، ومن أهم هذه الكتب: كتاب "بناء الإنسان مع مئة مفردة من آي القرآن" الصادر من مجمع البحوث الإسلامية، وتناول الكتاب آيات الله في الكون والإيمان بالبعث والجزاء، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، كما تناول وصف الصالحون والمفسدون، إضافة إلى عدة تفاسير مختلفة للقرآن الكريم في إصدارت عدة من أهمهما:

- "أثر القرآن في تحرير الفكر البشري" بقلم الدكتور عبد العزيز جاويش، من إصدارات مركز الترجمة، ويتناول تجانس القرآن الكريم مع الطبيعة البشرية، وفضح أدعياء الفكر الحر، مؤكدا على عدم وجود تعارض بين العلم الحقيقي والدين.

- كتاب "كلمات القرآن تفسير وبيان" بقلم الدكتور حسنين مخلوف، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

- كتاب "تفسير الإمام المراغي" من إصادارات هيئة كبار العلماء.

- كتاب "أثر القرآن الكريم في اللغة العربية" بقلم الشيخ أحمد حسن الباقوري، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

- كتاب "أمهات الأخلاق في القرآن" بقلم د. عبد الوهاب عزام، من إصدارات الإدارة المركزية للشؤن الفنية.

ولم يغفل جناح الأزهر عن تقديم إصدارات للطفل حول القرآن الكريم، فقدم لهم، سلسلة تحت عنوان: "من القصص القرآني"، تتضمن مجموعة متنوعة من القصص القرآني المناسب للأطفال واضعًا أمامهم أعلى المثل وأسمى النماذج ليكونوا لهم قدوة، ومن أبرز هذا القصص، قصة يوسف عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، قصة سليمان عليه السلام، قصة أيوب عليه السلام، وصايا لقمان لابنه.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة وإصدارات تعليمية وتوعوية متنوعة.