الأمم المتحدة تعلن وصول هبة هجرس لقائمة المرشحين لمنصب مقرر حقوق ذوى الإعاقة

أعلنت اللجنة العليا المختصة باختيار المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن أن الخبيرة المصرية الدولية في مجال الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس، المرشحة للمنصب، اجتازت المرحلة الأولى من المنافسة التي كانت تضم 14 مرشحًا، ووصلت الآن إلى القائمة القصيرة والتي تضم فقط ثلاثة مرشحين من الخبراء في مجال الإعاقة من دول العالم.

وأوضحت اللجنة أنه جرت مؤخرًا داخل أروقة الأمم المتحدة مرحلة تصفية بين المرشحين الأربعة عشر على منصب المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء هذه التصفية تم إعلان القائمة القصيرة للمرشحين، وستجري قريبًا المرحلة النهائية لاختيار الفائز بالمنصب من بين المرشحين الثلاثة الذين ضمتهم القائمة القصيرة.

وفي السياق، عبرت الدكتورة هبة هجرس عن امتنانها للدعم الشعبي والإعلامي الكبير الذي حظيت به طوال الأيام القليلة الماضية، ما مكَّنها من اجتياز مرحلة التصفية الأولى في طريق الوصول للمنصب، موضحةً أنها تستعد الآن وبحماس شديد لمرحلة التصفية النهائية، معربةً عن توقعها باستمرار الدعم الشعبي والإعلامي لها حتى تحصد مصر هذا المنصب.

ويعد وصول الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس ضمن القائمة القصيرة للمرشحين للمنصب إنجازًا كبيرًا وهامًا للدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الإنسان ليس فقط من جانب أنه خطوة هامة فى طريق حصول مصر على مقعد هام بلجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولكن أيضًا لأن منافسة أحد الرموز المصرية فى مجال الإعاقة على المنصب تلقى الضوء على إنجازات الدولة المصرية الكبيرة وغير المسبوقة فى أحد أهم ملفات حقوق الإنسان، ملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يعنى ذلك من لفت أنظار العالم لما حققته القيادة السياسية المصرية على مدار العشر سنوات الماضية من طفرة عظيمة في مجال حصول هذه الشريحة على حقوقها وما أنجز لها على مستوى التشريعات والتمكين الاجتماعي وغيرها من الخدمات.

وجاء ترشيح هبة هجرس للمنصب الرفيع المستوى في الأمم المتحدة تتويجًا لرحلة كفاح في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت أول مصرية تجمع بين عضوية ثلاثة مجالس قومية كبرى وأولها عضوية في مجلس النواب المصري من عام 2015 إلى عام 2020، وعضوية في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2015 حتى الآن، واختارها الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول سيدة ذات إعاقة عضوًا بالمجلس القومي للمرأة منذ عام 2016 حتى الآن. وقبل دخولها مجلس النواب، شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة في عام 2015.

وعلى المستويين العربي والدولي، شاركت هجرس في صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونتيجة لعملها الدءوب في صياغة الاتفاقية، تم ترشيحها من التحالف الدولي للإعاقة لإلقاء البيان الختامي كممثل للمجتمع المدني في ختام الاتفاقية عام 2006.

كما شاركت في التقييم السريع والاستجابة الصحية الدامجة للإعاقة في فترة كوفيد- 19 الذي نفذته منظمة الصحة العالمية WHO ومؤخرًا تم اختيارها رئيس فريق العمل لكتابة العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 لجامعة الدول العربية.