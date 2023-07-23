الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل صحة الشيوخ يشيد بكلمة السيسى فى ذكرى ثورة يوليو: خارطة طريق للمستقبل

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة جاءت صادقة تمامًا ووصلت لملايين المصريين. فهى صادقة ومن القلب ومخلصة تمامًا في التعبير عن الواقع، والتطلع إلى المستقبل وإلى النظر بموضوعية تامة لإنجازات ثورة 23 يوليو.

ولفت د. خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى تأكيد الرئيس السيسي أن تحقيق التنمية والبناء يتطلب بالتوازي تطوير الخصائص الإنسانية في مجتمعنا وبناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله تعليميًا وصحيًا وثقافيًا، وهو ما يتطلب قدرًا ضخمًا من العمل والكفاح في إطار مجتمعي متكامل يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات. وتأكيده: لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال إن مسيرتنا الوطنية تمضي للأمام رغم الصعاب والتحديات ونتطلع إلى المزيد.

واعتبر د. خضير كلمة الرئيس السيسي، بمثابة خارطة طريق للمستقبل، فمصر عازمة تحت قيادته على مواصلة البناء والتعمير، واستكمال أعمدة الجمهورية الجديدة والعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

وشدد، أن الدولة تبذل أقصى ما فى الجهد والطاقة بلا كلل وتحت ظل قيادة رشيدة، لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة، وزيادة الدخل للمواطنين، وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد. 

واختتم وكيل صحة الشيوخ، أن ثورة  23 يوليو ستظل محفورة في قلوب المصريين ووجدانهم. لأنها كانت الثورة الأم لحماية الوطن وتحريره والحفاظ على مقدراته والانتصار على الاحتلال والاستعمار الغاشم.

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