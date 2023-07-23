الثلاثاء.. فادي رشدي وفرقته الموسيقية في حفل بمركز إبداع بيت السحيمي

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز-، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري، حفلا للفنان فادي رشدي وفرقته الموسيقية.

ويتضمن البرنامج عددا من أغاني العصر الذهبى منها: "متفوتنيش أنا وحدي"، "ليلة امبارح مجاليش نوم"، "ميدلي أغاني وردة"، "أما براوة"، "عنوان بيتنا"، "نسم علينا الهوا"، و"طاير يا هوا".

جدير بالذكر أن الفنان فادي رشدي مطرب بالفرقة القومية للموسيقى بدار الأوبرا المصرية، حاصل على ماجستير في تاريخ الموسيقى العربية، وعمل مع كبار الملحنين منهم الفنان الكبير الراحل عمار الشريعى.

وكانت قد أعلنت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، التى انطلقت فعالياتها منتصف يوليو الجاري، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.