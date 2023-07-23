"إكسترا نيوز" ترصد معلومات حول محطة فارس للطاقة الشمسية بأسوان (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول محطة الطاقة الشمسية "فارس" بمحافظة أسوان.

محطة الطاقة الشمسية "فارس" بأسوان:

تستعد أسوان لإطلاق ثاني أكبر محطات الطاقة الشمسية "فارس".

تأتي بعد إنشاء أكبر مشروع للمحطات الشمسية "بنبان"، وتنتج حاليًا 1460 ميجاوات.

تقع المحطة الجديدة "فارس" على مساحة 10 آلاف متر مربع.

من المنتظر أن تنتج المحطة الجديدة 500 ميجاوات.

من المقرر أن تضخ المحطة إنتاجها على الشبكة القومية للكهرباء في سبتمبر 2024.

المشروع سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات.