ثورة 23 يوليو 1952.. تتويج لدفاع الشعب المصرى عن حقوقه (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا بعنوان "ثورة 23 يوليو 1952.. تتويج لدفاع الشعب المصري عن حقوقه".

مثلت ثورة 23 يوليو المجيدة 1952 تتويجًا لنضال الشعب المصري دفاعًا عن حقه، تلك الثورة التي حملت القوات المسلحة لواءها وساندها الشعب.

سبقت ثورة 23 يوليو العديد من العوامل التي كانت بمثابة قوة دافعة لقيامها، البداية مع تجاوزات القصر الملكي وفساده وتدخلاته في تعيينات كبار موظفي الدولة، والسيطرة على أجهزة الحكومة.

عدم الاستقرار فى الحكم نتيجة تعاقب الوزارات بسرعة مذهلة

كما ظهر عدم الاستقرار في الحكم نتيجة تعاقب الوزارات بسرعة مذهلة، وصلت إلى 4 وزارات في 6 أشهر، ومن بين العوامل أيضًا أزمة حرب فلسطين 1948 والأسلحة الفاسدة، وتصاعد العمل الفدائي في مدن القناة ضد الاحتلال البريطاني.

وتعد معركة الإسماعيلية بين الاحتلال البريطاني وضباط الشرطة أحد أبرز علامات هذا النضال، إضافة إلى محاولات الاحتلال لإضعاف الجيش المصري بعد حرب فلسطين، وتجريد مصر من القوات الحربية.

كما يعد حريق القاهرة 1952 أحد العوامل والأسباب التي أدت لثورة يوليو، فضلًا عن سوء أحوال المجتمع المصري بصورة بالغة في ظل انتشار نظام الإقطاع، وسيطرة عائلات معدودة على الثروة.