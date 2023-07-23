الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تشكيل عصابى للاتجار وترويج كمية من المواد المخدرة بالإسكندرية

المحكمة
المحكمة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية تجديد حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة مواد مخدرة مختلفة الأنواع، عبارة عن كمية من مخدر الحشيش وزنت 16 كيلوجراما، و700 قرص مخدر لعقارى "التامول، الترامادول"، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، بقصد ترويجها والاتجار بها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، "لهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم بدوائر أقسام الشرطة.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث، وألقي القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 16 كيلوجراما، و700 قرص مخدر لعقارى "التامول، الترامادول"، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، وسلاح أبيض، وميزان حساس، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم للتربح منها.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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