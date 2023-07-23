الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: 23 يوليو كانت عنوانًا للإرادة من أجل الوطن

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

هنأ النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب "مستقبل وطن" في المنيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والتي كانت عنوانًا للإرادة الوطنية من أجل عزة وشموخ هذا الوطن.

وقال النائب إن 23 يوليو أصبحت علامة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما حققت العديد من الإنجازات لجميع المصريين، كما أنه كانت لها تأثيرت على الوطن العربي في تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومساندة العديد من الدول العربية في التخلص من الاستعمار والتحرر من التبعية.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته اليوم بمناسبة ذكرى الثورة، كشف عن حجم التحديات التي واجهت مصر قبل وبعد الثورة، وكذلك خطة الدولة نحو استكمال الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وقال محمد نشأت العمدة، إن ثورة 23 يوليو التي مرّ عليها 71 عامًا، أرست مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال، وكشفت عن قوة العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن العدالة الإجتماعية تحقيق المساواة ثورة 23 يوليو حزب مستقبل وطن المنيا

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