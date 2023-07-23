الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء يتابع لجان الامتحانات فى ثانى أيام الدور الثانى للشهادة الإعدادية

طلاب
طلاب

تابع محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الأحد، لجان امتحان "اللغة الإنجليزية" الفترة الأولى (٩: ١١ ص) بمدرسة الزهور الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء.
وأشار بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفي إطار المتابعة الميدانية لسير امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة. 
واطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على سير الامتحان بالمدرسة، التي تضم مدارس الزهور الإعدادية بنات، ومدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، ومدرسـة الأمل الرسمية لغات، ومدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات التابعات لإدارة طور سيناء.
وأكد وكيل الوزارة على توفير كل سبل الهدوء والراحة داخل اللجان، والتأكد من توقيع الملاحظين ثلاثيًا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة على الورقة مع الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.
ولفت البيان إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة بامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م ٨٤٧ طالبًا وطالبة وعدد ١٩ لجنة امتحانية.
وكانت الامتحانات قد بدأت أمس السبت وتنتهي الأربعاء الموافق ٢٦ / ٧/ ٢٠٢٣ م ولمدة خمسة أيام.

 

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