أولها "مبابى".. أبرز 5 صفقات تحاصرها الغموض فى الميركاتو الصيفى

بحلول كل صيف ومع بداية كل عام أيضًا يُثار جدل كبير ويحوم الغموض حول العديد من الصفقات المحتملة والوجهة الجديدة للاعبين، خاصة الذين قاربت عقودهم على الانتهاء رفقة أنديتهم.

ويحاول كبار الأندية الأوروبية إبرام صفقات من العيار الثقيل، لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد 2023/ 2024.

أبرز الصفقات الغامضة في الميركاتو الصيفي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الصفقات التي يحوم حولها الغموض في الميركاتو الصيفي 2023، وذلك على النحو التالي:

1- الفرنسي كيليان مبابي

ويُعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من أبرز اللاعبين الذين يحوم حولهم الغموض منذ صيف 2022 الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ مبابي رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل، ولكن اللاعب أخبر إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده، والرحيل مجانًا فور انتهاء الموسم المقبل 2023/ 2024.

وبناءً عليه، أبدت العديد من كبار الأندية الأوروبية رغبتها في الحصول على خدمات مبابي، وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني منذ الصيف الماضي، والهلال السعودي الذي أبدى استعداده لتقديم عرض ضخم لضمه، بالإضافة إلى وجود 3 أندية إنجليزية ترغب في التعاقد معه، وهي: تشيلسي، توتنهام، ومانشستر يونايتد.

الفرنسي كيليان مبابي

2- الإنجليزي هاري كين

كذلك يُعد النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم وقائد توتنهام هوتسبير، بمثابة "صفقة غامضة" بشأن مستقبله خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة توتنهام في يونيو 2024، ويرفض تجديد عقده؛ نظرًا لرغبته في خوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اهتمام كبار الأندية الأوروبية بالتعاقد مع هاري كين، وعلى رأسها نادي بايرن ميونخ الذي يصر على ضم اللاعب من خلال تقديم عرضين في وقت سابق، ولكن توتنهام رفضهما، بالإضافة إلى اهتمام الهلال السعودي.

الإنجليزي هاري كين

3- البلجيكي روميلو لوكاكو

يحوم الغموض أيضًا حول مصير النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان لوكاكو لاعبًا في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي.

ويُعد لوكاكو محل اهتمام قوي من قِبل نادي يوفنتوس الإيطالي، وكذلك نادي إنتر ميلان، الذي كان يحاول استعادة خدماته بشكل نهائي، قبل أن يصرف نظره عن الصفقة؛ بسبب الشائعات التي أشارت إلى وجود اتصال مباشر بين لوكاكو ويوفنتوس بشأن صفقة محتملة.

البلجيكي روميلو لوكاكو

4- البرازيلي نيمار دا سيلفا

مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، يُثير جدلًا كبيرًا خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، خاصة بعد تفعيل بند شراء الهولندي تشافي سيمونز، مقابل 6 ملايين يورو.

وتباينت التقارير الصحفية بشأن مصير نيمار في الموسم الجديد، إما بالاستمرار مع باريس سان جيرمان للموسم المقبل 2023/ 2024، أو عودته إلى صفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني، في حين خرجت تقارير أخرى تُفيد بأن جماهير الهلال السعودي تُطالب بضم اللاعب البرازيلي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2025.

البرازيلي نيمار دا سيلفا

5- السنغالي ساديو ماني

في الأيام القليلة الماضية، اشتعل جدل كبير بشأن مصير النجم السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني، خلال الصيف الحالي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب ساديو ماني من الرحيل عن بايرن ميونخ، بعد عام واحد فقط من انضمامه للعملاق البافاري، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالتعاقد معه.

ويُعد ساديو ماني محل اهتمام قوي من قِبل نادي أهلي جدة السعودي، ولم شمله مع زميله السابق البرازيلي روبرتو فيرمينو، بجانب نادي النصر السعودي، والذي انسحب مؤخرًا من الصفقة، حسب ما أفادت به التقارير الصحفية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم السنغالي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.