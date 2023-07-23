المشدد 15 عامًا لمتهم بتجارة المخدرات فى أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 15 سنة بمنطقة أكتوبر ومصادرة المخدرات المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتضمنت أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم في العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة، تبين قيامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.



وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تلقى قسم شرطة أكتوبر، إخطارًا من مديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.