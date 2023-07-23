الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وداعًا للكيماوى.. باحثة مصرية تفوز بجائزة الأمم النامية فى علاج أورام الجهاز الهضمى

جائزة الأمم النامية
جائزة الأمم النامية في علاج أورام الجهاز الهضمي

تحدثت أسماء الليثي، طبيبة في الهيئة العامة للرعاية الصحية في الإسماعيلية، عن فوزها بجائزة الأمم النامية عن بحثها حول علاج أورام الجهاز الهضمي.

وقالت "الليثي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنها كانت ضمن 5 فائزين آخرين من دول الهند وأوكرانيا وإيران، موضحة أن موضوع البحث اشتمل على تغيير خطة العلاج مستقبلًا باستخدام طرق بديلة لعلاج هذا النوع من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي بديلًا عن العلاج الكيماوي.

كما أكدت أن عدد الأبحاث المقدمة لمؤتمر برشلونة بلغ 1200 بحث علمي عن الأورام المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي، وخضعت هذه الأبحاث إلى تقييم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتم اختيار 450 بحثًا للمرحلة التالية.

وأشارت إلى أن الاختيار وقع على 5 أبحاث متميزة حصلت على أعلى درجات التقييم بعد أن تخطت المعايير الخاصة بالأبحاث العلمية، مع حصولها على أعلى الدرجات والفوز بجائزة الأمم النامية، وحصل الفائز على شهادة تقدير وجائزة مالية ومنحة السفر والإقامة على نفقة المؤتمر.

وأكدت أنها تستهدف استكمال البحث الحاصل على جائزة التميز الذي يتحدث عن خطة تقييم علاج نوع معين من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي، وهو نوع أورام عبارة عن خلايا غدد صماء تتفاعل مع الجهاز العصبي وتفرز هرمونات. 

وتابعت: "في الفترة الأخيرة كان هناك جدال بخصوص مدى فاعلية العلاج الكيماوي، وتم عمل الإحصائيات اللازمة والتحليل الإحصائي واستخراج النتائج بخصوص هذه النقطة".

جائزة الأمم النامية الباحثة أسماء الليثي علاج أورام الجهاز الهضمي برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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