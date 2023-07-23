الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيارة مسرعة تدهس سيدة فى المرج

سيارة مسرعة تدهس
سيارة مسرعة تدهس سيدة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط قائد مركبة تروسيكل لاصطدامه بسيدة حال عبورها الطريق، مما أدى لوفاتها بالمرج. 

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة ربة منزل توفيت متأثرة بإصابتها، إثر تعرضها لحادث مصادمة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير مركبة "تروسيكل" دون لوحات معدنية قيادة عامل اصطدم بالسيدة حال عبورها الطريق، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التى أودت بحياتها.

وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة المرج الطريق المرج اصطدام

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