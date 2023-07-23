برلمانية: ثورة 23 يوليو شرارة نضال الشعوب للدفاع عن حقها

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو صفحة مشرقة ونقطة تحول أساسية في تاريخ مصر الحديث لما قدّمته من إنجازات مهمة أبرزها تحقيق الاستقلال الوطني، مؤكدة أنها كانت ملحمة وطنية أيّد فيها الشعب جيشه وأرست مبادئ الحرية والعدالة، وكانت شرارة نضال الشعوب للدفاع عن حقها في العيش بكرامة ومواجهة المستعمر.

وأشادت موسى، في تصريحات صحفية لها، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو، مؤكدة أن الشعب المصري دائمًا يضرب المثال في التضحية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لوطنه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لولا الجمهورية الأولى التي أسستها ثورة 23 يوليو ما كان هناك اتجاه نحو الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، التي تقوم على أسس الحفاظ على الوطن وحمايته رغم الواقع أولي والإقليمي المعقد، علاوة على تحقيق وحدة الجبهة الداخلية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي بات ضرورة للحياة والمستقبل، لافتة إلى العمل على بناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله تعليميًا وصحيًا وثقافيًا، مما يتطلب المزيد من العمل والكفاح في إطار مجتمعي متكامل.

ووجّهت عضو مجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.