الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الوادى الجديد تحتفل بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظّمت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، ندوة عن الذكرى الحادية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو وذلك بحضور قيادات الجامعة ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات ومشرفي النشاط واتحاد طلاب الجامعة والكليات بمدرج كلية الطب البشري.

وفي إطار سلسلة الندوات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

حاضر الندوة الدكتور جمال حسن كامل، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتضمنت الندوة مكتسبات ثورة ٢٣ يوليو ودور الضباط الأحرار وأحوال مصر قبل وبعد الثورة، كما ربط منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بين ثورة يوليو والثورات الحديثة التي مرت بها البلاد خاصة ثورة ٣٠ يونيو، وأن الشباب هو عماد وركيزة الوطن وقوتها التي لا تنضب وحث الشباب على القراءة، مؤكدًا أننا من أمة "اقرأ". 

جامعة الوادي الجديد ندوة عن الذكرى الحاديه والسبعين لثورة ٢٣ يوليو سلسلة الندوات التثقيفية مكتسبات ثورة ٢٣ يوليو دور الضباط الاحرار الثورات الحديثة ثورة ٣٠ يونيو الشباب هو عماد وركيزة الوطن

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