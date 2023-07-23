الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "صحة الشيوخ": ثورة 23 يوليو أرست أسس الجمهورية الأولى

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال الدكتور النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن ثورة 23 يوليو أرست أسس الجمهورية الأولى من خلال تحقيق الاستقلال الوطني وبناء الوطن والتوجه نحو التصنيع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشاد مهران، في تصريحات صحفية له، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن هذه الثورة العظيمة مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم، كما فتحت المجال لتمكين قطاعات كبيرة من الفلاحين والعمال بأماكن تليق بهم.

وأشار رئيس صحة الشيوخ إلى أن الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة ناتج من مبادئ ثورة 23 يوليو في البناء وتحقيق استقرار الوطن، مؤكدًا أنها نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات.

وتابع الدكتور علي مهران أن هذه الذكرى ستظل حية في وجدان كل الأجيال التي تجلّت فيها تضحيات أبناء الوطن من الشعب والجيش للدفاع عن حريته واستقلاله.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أنه على مرّ التاريخ أثبت أن الشعب والجيش المصري يد واحدة في الدفاع عن حرية الوطن وإعلاء رايته في الوطن العربي بل العالم أجمع.

وتوجه النائب علي مهران بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو.

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