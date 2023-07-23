الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمة بالنصب على المواطنين وتزوير شهادات بالأزبكية

ضبط متهمة
ضبط متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، بإدارة كيان "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار في مجالات مختلفة لتمكنه من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نظير تقاضيها مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها بمحل سكنها، وبتفتيش مقر الكيان المُشار إليه تم ضبط "عدد من الشهادات والكارنيهات مُعدة للاستخدام منسوب صدورها للعديد من الجهات، 2 أكلاشيه، جهاز لاب توب، هاتف محمول.

وبمواجهتها، أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامها بالاتفاق مع (مدير مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة " له معلومات جنائية") بطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات المُزمع صدورها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر المطبعة المُشار إليها وبحوزته عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات، هاتف محمول.

وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي وقيامه بطباعة الكارنيهات المضبوطة بالمطبعة محل عمله وطباعة الشهادات بمطبعة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، أمكن ضبط مديرها وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للعديد من الجهات، جهاز حاسب آلى، هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

ضبط تزوير الشهادات النصب والاحتيال القاهرة

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