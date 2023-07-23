"النقل العراقية" تكشف عدد الطائرات الحديثة المقرر تسليمها لبغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن عدد الطائرات الحديثة المقرر تسليمها للعراق، فيما أشارت إلى أن الاجتماعات مستمرة لرفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني.

وكشف مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي، ميثم الصافي، أن الاجتماعات مستمرة لرفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، مشيرًا إلى أن عدد الطائرات التي ستدخل الخدمة ضمن العقود المذكورة أعلاه تبلغ 31 طائرة حديثة، وسيتم تسليمها بالتتابع حتى نهاية 2027، ما سيعزز تحديث الأسطول الجوي للخطوط الجوية العراقية، بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي أن وزارة النقل تعاقدت مع شركتي بوينج وإيرباص بشأن شراء طائرات حديثة، إذ تمّ تسلّم أربع طائرات نوع ماكس من شركة بوينج من أصل 16 طائرة وكذلك أربع طائرات من نوع إيرباص 220 من أصل خمس طائرات، فضلًا عن تسلّم طائرة دريم لاينر، من أصل عشر طائرات تم التعاقد عليها.

وأضاف "الصافي" أن اللجان مستمرة في عقد اجتماعاتها من أجل رفع الحظر، كما هناك لجنة لرفع الحظر الأوروبي برئاسة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بمشاركة عدد من المتمرسين في هذا المجال.

وتابع أن اجتماعات رفع الحظر حضرها ممثل عن شركة بوينج للمساهمة في عملية رفع الحظر الأوروبي، ومساعدة الخطوط الجوية للانتهاء من هذا الملف المشترك بين سلطة الطيران المدني العراقي وكذلك الخطوط الجوية العراقية.