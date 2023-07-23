الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فرقتا الإسماعيلية وأسيوط للفنون الشعبية تبهران جمهور الثغر في أولى ليالي "ثقافتنا في إجازتنا"

ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس السبت، أولى ليالي العروض الفنية بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بقصر ثقافة الأنفوشي، والتي تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وثقافة الإسكندرية، وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال قدمت الفرقة خلاله باقة متنوعة ومختارة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من البيئة والفلكلور الخاص بمحافظة الإسماعيلية منها "الصيادين، بحري، السمسمية، ضمة إسمعلاوي، التنورة"، بجانب فاصل غنائي مع الفنان ماهر كمال لأغاني وفلكلور منطقة القناة والإسماعيلية.

أعقبه العرض الفني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عبد المحسن ومدرب الفرقة الفنان محمود يحيى، وقدمت عدة فقرات استعراضية أبهرت جمهور الحاضرين منها "العصا، عروسة المولد، التحميلة، التنورة، الغزل".

حضر الفعاليات أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وكوكبة من مثقفي وجمهور وضيوف المدينة، وتواصل الفرقتان عروضهما اليوم الأحد بالقصر.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في أجازتنا"، والتي انطلقت فعالياتها منتصف يوليو الجاري، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفة أن برنامج الأنشطة تتوجه فيه الوزارة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، والتي يتزايد فيها أعداد المواطنين خلال فصل الصيف، مؤكدة أن هذه المبادرة تساهم في تفعيل إستراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الثقافة والفنون.

ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
ثقافتنا في إجازتنا
الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العروض الفنية الفقرات الاستعراضية الفلكلور ثقافتنا في اجازتنا ثقافة الأنفوشي فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية

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