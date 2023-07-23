الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الصيرفى مهنئًا السيسى بثورة 23 يوليو: كانت باب التحرر والاستقلال للكثير من الشعوب

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي

هنأ النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الـ71 لثورة يوليو المجيدة، قائلًا: إنها ثورة غيرت مصر وكانت باب التحرر والاستقلال للكثير من الشعوب العربية والإسلامية.

ولفت النائب جابر الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ثورة 23 يوليو المجيدة غيرت مجرى التاريخ وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة، ونجحت في تحقيق التحول السياسي الكبير ودعم الفقراء من أبناء مصر وهي ثورة التلاحم بين الشعب والجيش. مضيفًا: 23 يوليو ملحمة وطنية حقيقية سطر فيها الشعب المصري مع قواته المسلحة أسمى آيات الإخلاص والوفاء، وبنت جسور الثقة الممتدة إلى الأبد، بأن جيش مصر وشعبها يد واحدة ضد كل مستغل لأرضها أو من تسول له نفسه أن ينال من الوطن أو يعبث بمقدراته أيًا من كان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ثورة 23 يوليو نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصري، وكانت البداية لكل الثورات، وحركات التحرر العربية. مهنئًا الرئيس السيسي بالثورة وذكراها العطرة في نفوس المصريين.

وشدد الصيرفي على أن قيادة مصر الأبية ممثلة في القيادة السياسية الرئيس السيسي، تستكمل اليوم طريق يوليو ويونيو 2013 بالبناء المتواصل في الوطن والمشروعات القومية العملاقة من أجل مصر والمصريين وإحداث نقلة حقيقية في حياة الوطن.

النائب أمين جابر الصيرفي لجنة العلاقات الخارجية الرئيس السيسي القوات المسلحة المصرية ثورة يوليو

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