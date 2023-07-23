جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها الأول لطب الطوارئ حول طرق التعامل مع مريض الإصابات

استضافت مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي المؤتمر الأول لطب الطوارئ بقاعة المؤتمرات، بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الجراحى (طب الفترة المحيطة بالجراحة) ESPOM ووحدة طب الطوارئ Emergency medicine unit بكلية طب جامعة أسيوط تناول المؤتمر طرق التعامل مع مريض الاصابات في التخصصات المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور اسامه فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي.

وحاضر خلال المؤتمر الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع حول إصابة المرأة الحامل وعن كيفية التعامل معها بالطريقة التي تضمن الحفاظ على صحتها وصحة الجنين واوصى بضرورة عمل وحدة متخصصة فى استقبال الطوارىء للمرأة الحامل تحتوى على أجهزة لنبض الجنين.

ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه حول طرق التعامل مع الإصابات في التخصصات المختلفة تحت إشراف الدكتورة فاطمه احمد عبد العال المشرفه على وحدة الطب الطوارئ جامعة أسيوط والمشرفه على قسم التخدير بمستشفى الاصابات والطوارئ و الدكتور احمد عبيد الله رئيس الجمعية المصرية للطب الجراحى والدكتور عبد الرؤوف محمد سيد مقرر المؤتمر.

وأشاد الدكتور علاء عطية بجهود وحدة طب الطوارئ بجامعة أسيوط فى الجانب العلمي والعملي، فيما أشاد الدكتور أسامة فاروق بالمؤتمر وبالموضوعات التى تجمع بين التخصصات الطبية وهو ما يحقق التكامل المعرفي ومنها الإصابات المتعددة لمريض الإصابات.

واستمر المؤتمر على مدار يومين وشهد أكثر من عشرين محاضرة وحاضر فيها نخبة من الأساتذة في جميع التخصصات وتناول المؤتمر عده مواضيع منها الاصابات المتعدده للمريض وجراحة القلب والصدر وجراحة المخ والأعصاب ومرضى الكسور المتعدده وشهد المؤتمر التعاون بين عده اقسام مختلفة مثل قسم التخدير والعنايه المركزيه وقسم العظام وجراحه القلب والصدر وجراحة الاطفال والباطنه وطب الحالات الحرجة و النساء والتوليد وقسم جراحه المخ والاعصاب.

وتم ذلك بحضور لفيف من الأساتذة بجامعة أسيوط وتحدث الدكتور أحمد عبيد الله عن مريض الاصابات متعدد الأدوية لمرضى الضغط والسكر والقلب وادوية السيولة وكيفية التعامل مع هذه الأدوية في الفترة المحيطة بالجراحة وفترة الاصابة.

وتحدث الدكتور عبد الرؤوف محمد سيد عن كيفية التعامل مع مريض الإصابات في فريق طبى متكامل وفوائد الفريق الطبى فى سرعة التشخيص وسرعة العلاج وضمان خروج مريض متعدد الإصابات إلى بر الأمان.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر